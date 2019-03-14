بالفيديو.. شركة مارفل تطرح برومو "أفينجرز"

طرحت شركة مارفل العالمية برومو فيلمها المقبل بعنوان "أفينجرز: نهاية اللعبة"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و من المقرر عرض الفيلم بجميع دور العرض في شهر أبريل المقبل، و تدور قصته حول بعد تنفيذ ثانوس و الذي يقوم بتنفيذ خطته الشريرة عقب استيلائه على أحجار اﻷبدية الستة، و قضائه على نصف سكان كوكب اﻷرض، ثم تتفرق السبل بمن ظل حيًا من فريق

المنتقمون في كافة اﻷرجاء، لتتوالي الأحداث و الأسئلة حول أستمراره في الأنتصار، وذلك في إطار أكشن تشويقي، و الفيلم بطولة كل من روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، سكارليت جوهانسون، بري لارسون، جوش برولين، بول رود، كريس هيمسورث، شادويك بوسيمان، جيريمي رينر، كارين جيلان، سيباستيان ستان، جونيث بالترو، جان فافريو، إيفانجلين ليلي، و منتأليف جاك كيربي، و إخراج أنتوني روسو.

يذكر أن شركة مارفل العالمية طرحت مؤخرا فيلم بعنوان "كابتن مارفل"، و التي تدور قصته حول كارول دنفر التي تتحول إلى واحدة من أقوى اﻷبطال الخارقين في عالم مارفل في الوقت ذاته الذي تنجذب فيه اﻷرض بين قوتين ضاريتين في حرب ضروس، و الفيلم من تأليف و إخراج آنا بودن، و رايان فليك، و بطولة كل من بري لارسون، جيما تشان، بين مينديلسون، صامويل جاكسون، جود لو، كلارك جريج، أنيت بينينج، دجيمون هونسو، رون تيمت، لي بيس.

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