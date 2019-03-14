السبت.. نادي سينما الطفل المصرى بمركز الهناجر للفنون

يقيم قطاع الصندوق في إطار نشاطه الشهري " لنادي سينما الطفل المصري للرسوم المتحركة" مجموعة من اعمال الرسوم المتحركة المصرية بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، وذلك يوم السبت 16 مارس، الساعة 12 ظهرًا، في محاولة للحفاظ على الهوية المصرية وتأصيل القيمالإيجابية عند الطفل المصري.
ومن المقرر عرض مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة المتميزة، منها "ملك المربي" للمخرج محمود عطية ، " دعاء الحصان" للمخرجة عطية عادل خيري ، "خلطبيطة" للمخرج انطونيوس القمص ،
جدير بالذكر أن "نادي سينما الطفل المصري للرسوم المتحركة" تحت إشراف المخرجة شويكار خليفة، أ. د. ليلي عبد العزيز فخري استاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، والمخرجة عطية عادل خيري .
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