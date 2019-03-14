الفنانة هيفاء حسين تعتذر عن وصفها للأقصي بقبلة اليهود

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أثارت الممثلة البحرينية هيفاء حسين الكثير من الجدل بعد نشرها صورة لها من أمام المسجد الأقصي، أثناء زيارتها لفلسطين ووصفته بأنه أولى القبلتين وقبلة المسلمين واليهود، مما أشعل غضب متابعيها عبر مواقع السوشيال ميديا.
لكن هيفاء أعتبرت ذلك سوء فهم أرادت توضيحه لجمهورها وتقديم الإعتذار، فحذفت تعليقها علي الصوره ونشرت مقطع فيديو عبرحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "رسالة لفاسطين وأهلها.. أنا الفنانة العربية هيفاء حسين أعشق القدس من طفولتي.. الحمد لله الله كتب وقدرت أزور فلسطين وقدرت أيضا اصلي في المسجد الأقصي".
وتابعت: "حصل سوء فهم والحمد لله تم استدراكه.. أنا بعتذر وبتظل القدس مهد الثقافات والحضارات والأديان.. وتظل أيضًا القدس الشرقية عاصمه ابديه لفلسطين".
يذكر أن هيفاء حسين احتفلت بتكريمها من الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ومنحها وسام الثقافة والفنون "مستوى الإبداع"، فى مقره الرئاسى بمدينة رام الله فى فلسطين، كما قام بتكريم أسرة مسلسل "خيانة وطن" الذي رافقها في الزيارة.
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