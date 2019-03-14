الفنانة هيفاء حسين تعتذر عن وصفها للأقصي بقبلة اليهود

هيفاء حسين

كتبت - إيمان العوضي :

أثارت الممثلة البحرينية هيفاء حسين الكثير من الجدل بعد نشرها صورة لها من أمام المسجد الأقصي، أثناء زيارتها لفلسطين ووصفته بأنه أولى القبلتين وقبلة المسلمين واليهود، مما أشعل غضب متابعيها عبر مواقع السوشيال ميديا.

لكن هيفاء أعتبرت ذلك سوء فهم أرادت توضيحه لجمهورها وتقديم الإعتذار، فحذفت تعليقها علي الصوره ونشرت مقطع فيديو عبر

حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "رسالة لفاسطين وأهلها.. أنا الفنانة العربية هيفاء حسين أعشق القدس من طفولتي.. الحمد لله الله كتب وقدرت أزور فلسطين وقدرت أيضا اصلي في المسجد الأقصي".