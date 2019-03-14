تكريم الفنانة لقاء سويدان بجامعة عين شمس

كرم الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع وخدمة البيئة، الفنانة لقاء سويدان، لمشاركتها في انطلاق فعاليات مبادرة "فتاة وأفتخر"، والتي تم إطلاقها اليوم الخميس بساحة كلية الآداب

بالجامعة.

وتعتبر مبادرة "فتاة وأفتخر" أحد أوجه التعاون بين المجلس القومي للمرأة وكلية الآداب بجامعة عين شمس، و تقام المبادرة برعاية كل من: الدكتور عبد الوهاب

عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، والدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ، والدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.