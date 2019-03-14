تكريم الفنانة لقاء سويدان بجامعة عين شمس

كرم الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع وخدمة البيئة، الفنانة لقاء سويدان، لمشاركتها في انطلاق فعاليات مبادرة "فتاة وأفتخر"، والتي تم إطلاقها اليوم الخميس بساحة كلية الآداببالجامعة.
وتعتبر مبادرة "فتاة وأفتخر" أحد أوجه التعاون بين المجلس القومي للمرأة وكلية الآداب بجامعة عين شمس، و تقام المبادرة برعاية كل من: الدكتور عبد الوهاب
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