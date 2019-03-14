الأحد.. "بنات الحو" بقبة الغورى

يستعد فريق "بنات الحور"، لتقديم حفل فني متميز، بمركز إبداع قبة الغورى في شارع الأزهر، وذلك الأحد الموافق 17 مارس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة

من الأغانى والأناشيد التي تتميز بها الفرقة منها: "لبيك اللهم لبيك، يا رايح للحرم، من نورك يا رب اهديني ،كم ناشدا، من راحالحب اشرب واسقيني، رايحه فين يا حاجه ،صلوا علي نبينا، مولاي كتبت رحمة الناس عليك ،التكبيرات ، يا ليلة العيد ،موشح أمدح المكمل".

جدير بالذكر أن "بنات الحور"، تعد الفرقة هى الأولى فى مصر والعالم العربى المكونة من فتيات فقط، وعددهم 25 فتاه.