الأحد.. "بنات الحو" بقبة الغورى

يستعد فريق "بنات الحور"، لتقديم حفل فني متميز، بمركز إبداع قبة الغورى في شارع الأزهر، وذلك الأحد الموافق 17 مارس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعةمن الأغانى والأناشيد التي تتميز بها الفرقة منها: "لبيك اللهم لبيك، يا رايح للحرم، من نورك يا رب اهديني ،كم ناشدا، من راح
جدير بالذكر أن "بنات الحور"، تعد الفرقة هى الأولى فى مصر والعالم العربى المكونة من فتيات فقط، وعددهم 25 فتاه.
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