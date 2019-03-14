فارون داوان يعثر على والدين بالتبني!

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يقول الممثل الهندي فارون داوان إن نجم بوليوود رانفير سينج والنجمة ديبيكا بادوكون هما والديه “بالتبني”.

في طريقه إلى لندن، شارك فارون يوم الأربعاء 13 مارس مقطع فيديو مع نجوم “Padmaavat” على إنستجرام وتم سماعه يقول: “أنا مع والديّ بالتبني. هناك يعتنيان بي في هذه الرحلة.

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قالت ديبيكا، 33 عامًا، في مقطع الفيديو أنها هي ورانفير اعتنوا بنجم “Badlapur”، وأضافت “لقد تأكدنا من تناوله للعشاء، ونام جيدًا، وتناول طعام الإفطار وذهب إلى الحمام. والآن نحن نباركه”.

على جبهة الفن، ينتظر الجمهور إطلاق فيلمي فارون “Kalank” و“Street Dancer 3D”. فيلم Kalank من إخراج أبهيشيك فيرمان، ويشارك أيضًا في بطولته سانجاي دوت ومادري ديكسيت نيني وعليا بهات وسوناكشي سينها وأديتيا روي كابور ومن المقرر في 17 أبريل.

أما فيلم “Street Dance 3D” هو دراما رقص أخرجها ريمو دي سوزا، ولها جزءين سابقين، هما “ABCD: Anybody Can Dance” و“ABCD 2”. ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في 8 نوفمبر. ويضم أيضًا برابهودا وشرادا كابور أبارشاكتي كورانا ونورا فتحي.