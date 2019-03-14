لماذا يحسد كرتيك اريان رانبير كابور؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يستمتع الممثل الهندي كارتيك آريان Kartik Aaryan حاليًا بنجاح فيلمه الأخير لوكا تشوبي “Luka Chuppi”، ويدرك أنه بحاجة إلى أن يكون أكثر حذرًا بشأن خياراته في المستقبل القريب، في صناعة السينما.

وعن مسألة السناريوهات المعروضة، ومدى مناسبتها للممثل، أكد اريان في مقابلة أوردتها مجلة dailypioneer أنه يحسد النجم الشاب ومواطنه رانبير كابور على اختيارته.

في المقابلة، تلقى اريان سؤالًا، حول. كيف تصف رحلتك حتى الآن؟ أجاب “لقد كانت صعبة للغاية لأنه كان هناك الكثير من الضغط بعد النجاح الكبير الذي حققته، كان الناس ينتظرون معرفة ما سأفعله بعد ذلك”.

Advertisements

وأضاف: “أنا متأكد من أن البعض كانوا ينتظرون أيضًا لرؤيتي وأنا أقع على وجهي (يضحك). لحسن الحظ، لقد اجتاز فيلمي “Luka Chuppi” جميع اختبارات الشباك والجمهور والنقاد.

وعن فيلمه وتناسبه مع مع جميهع أطياف المجتمع والعائلة، قال الممثل: “لدى “Luka Chuppi” مزيج رائع من المحتوى مع مراعاة البعد التجاري، حقيقة أنه “طعام” مقبول لجميع أفراد الأسرة، فهو كوميدي ​​رومانسي، مزيج فريد من نوعه.