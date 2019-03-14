عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في السعودية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد الهضبة والنجم المصري الكبير عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة الدمام السعودية يوم 22 مارس الجاري، وذلك ضمن سلسلة الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المنطقة الشرقية بالمملكة خلال الفترة الحالية.
كما يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة دبي للإعلام بالإمارات وذلك يوم 28 من شهر مارس القادم.
ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة، ومنها: “قمرين”، “ده لو اتساب”، “أجمل عيون”، “يتعلموا”، “تملي معاك”، “وياه”، “انت مغرور”، “برج الحوت”، “معاك قلبي”، “هدد”، “العالم الله”، “حبيبي يانور العين”، “الله على جماله”، “ليلي نهاري”، “باين حبيت”، “وياه”، “خلينا لوحدينا”، “نغمة الحرمان”، “كنت في بالي”.
وعلى جانب آخر، كان الفنان المصري عمرو دياب، قد قام، مؤخرا، بزيارة دينا الشربيني في كواليس مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم “زي الشمس”، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2019.
وأكدت عدد من المصادر أن زيارة الفنان المصري لدينا في الكواليس استمرت لعدة ساعات، كما التقط عدد من الصور معها ومع فريق عمل مسلسلها.
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