دنيا عبدالعزيز توجه رسالة لعمرو ياسين في عيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

هنأت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

دنيا نشرت عدد من الصور المجمعة لها مع عمرو عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وكتبت في رسالة له إن لديها أكثر بكثير من هذه الصور ولكنها قررت أن تكتفي بذلك، وتمنت له عيد ميلاد سعيد، ووصفته بأنه الصديق الجدع وعشرة العمر.

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الفنانة المصرية أكملت حديثها وقالت إنها تعلم مدى طيبته وأخلاقه الكريمة، ولكنها تأكدت من ذلك بعد هذا العام لأنه وقف بجوارها وقت الضيق، وتمنت في نهاية رسالتها له النجاح الدائم في كل حياته.

عمرو محمود ياسين هو ابن الفنانة شهيرة والفنان محمود ياسين من مواليد 13 مارس عام 1978، وأكمل هذا العام 41 عاما، بدأ حياته الفنية من خلال التمثيل، وله مشاركات عدة في الدراما، ولكنه مؤخرا اتجه إلى التأليف، وحقق النجاح من خلال مسلسل «نصيبي وقسمتك» بجزأيه.

يذكر أن الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز تواصل حاليا تصوير دورها في المسلسل الجديد “قيد عائلي”، وهو من بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان عزت العلايلي، والفنانة بوسي، والفنان صبري فواز، وغيرهم، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.