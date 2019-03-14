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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، تطورات حالتها الصحية، بعد الحادث الذي تعرضت له قبل سنوات بعد سقوطها من على ظهر الخيل.
حورية فرغلي، قالت في تصريحات صحفية لها، إنها أنهت كل مراحل علاجها، و شفيت تمامًا من إصابتها بالظهر نتيجة سقوطها من فوق الحصان.
وأضافت، أن هناك مشاهد في مسلسلها الجديد «ياسمينا» تتطلب منها أن تركب الخيل وهو ما سمح لها به الأطباء بعد تأكيدهم أنها تخطت كل مراحل العلاج.
وعن طبيعة دورها في المسلسل قالت، أول مرة أقدم دورًا مثل دوري في«ياسمينا»، حيث أقدم دور غجرية، وخضعت لتدريبات خاصة منها اللغة فهي صعبة جدًا، وأتعاون مع ملقن لها، وأجريت بروفات كثيرة مع الكاتب محمد الغيطي والمخرج عبدالعزيز حشاد والعمل إنتاج نقابة المهن التمثيلي.
من ناحية أخرى، كشفت حورية أنها منشغلة في الفترة المقبلة في تصوير فيلمين أيضاً هما «براءة ريا وسكينة»، و«استدعاء ولي عمرو».
وكانت حورية قد خضعت مؤخرًا لعملية تجميل في أنفها وأكدت أنها الأخيرة لكي تستطيع التنفس بشكل سليم، وذلك بعدما أصيبت في حادث وقوعها من فوق الحصان.
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي: أنهيت كل مراحل علاجي بعد الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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