محمد رمضان يشرف على تأمين حفله الغنائي بنفسه ويحارب التحرش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعطي الفنان المصري محمد رمضان، اهتمامًا كبيرًا بأول حفل غنائي له والمقرر إقامته يوم 29 مارس الجاري، على أحد المسارح بمنطقة التجمع الخامس.

محمد رمضان، يفكر في حماية الفتيات خلال الحفل من التحرش والمضايقات خاصة أن الحفلات تشهد حالات تحرش كبيرة بسبب شدة الزحام.

الفنان المصري قرر زيادة أفراد الأمن خلال الحفل وذلك لحماية الفتيات من أي تحرش بهن، كما قرر توفير وسائل مواصلات لنقل جمهوره من أماكن بعيدة حتى مكان الحفل.

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وكان محمد رمضان، قد أعلن عن تبرعه بجزء من أرباح الحفل لصالح مستشفى 57357 وذلك لعلاج سرطان الأطفال.

من ناحية أخرى يواصل محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسل «زلزال»، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل «زلزال»، من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة حلا شيحة، والفنانة نسرين أمين، وماجد المصري، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.

ويعد هذا العمل هو العمل الأول للفنانة حلا شيحة بعد قرار عودتها للفن مرة أخرى، وتراجعها بعد سنوات طويلة من الاعتزال.