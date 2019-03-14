سلاف فواخرجي توضح حقيقة وجود خلافات بينها وبين أصالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن سبب الخلاف بينها وبين مواطنتها الفنانة أصالة، والذي ظهر قبل سنوات.

سلاف فواخرجي، قالت خلال لقائها في برنامج «حفلة 11»، مع الإعلامية سمر يسري، والمذاع عبر فضائية on e: «لا يوجد أي خلافات شخصية بينهما وربما تكون أصالة احتدت في الكلام بطريقتها المعروفة، الله يسامحها، لكن نحن أبناء اليوم ويجب أن نتجاوز كل الخلافات لأن هناك وطناً أكبر اسمه سورية ويجب أن نعمل لصالحه».

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ووجهت رسالة إلى كل الفنانين السوريين قائلة: «أنتم أولاد البلد ومع بعضنا نستطيع أن نعمر بلدنا والأم بحاجة لكل أولادها ويجب أن ننسى كل ما فات وننظر للغد، وأولاد البلد هي أفضل تعبير يمكن أن نستخدمه والله يسامحها على كل ما قالته وليس هناك شيء شخصي لكن هناك الأهم».

وكانت أصالة، قد ردت على تصريحات سلاف فواخرجي، حول تأييدها للنظام السوري ورفضها إطلاق كلمة ديكتاتور على بشار، وأن سوريا ستنتهي بانتهاء بشار، قائلة عبر موقع «تويتر»: «تابعت للأسف سلاف فواخرجي وأبشع ما قالت عندما انتقدت كل من يخالفها رأيها القاتم ولكنها ختمت بجملة غريبة الوقاحة، هي أن سوريا ستنتهي لو انتهى بشار».

وأضافت: «ألا تعلم هذه بأن الدين الإسلامي استمر حتى بعد وفاة سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام... بتسمحولي أقل لها كلمه”، ثم فضلت الاكتفاء بهذا معلقة بعدها بلحظات «لا عيب».