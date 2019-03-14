سمية الخشاب: الزواج عطلني.. واكتشفت أني أمتلك هذه الموهبة مؤخرا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تنتظر الفنانة المصرية سمية الخشاب عرض أغنيتها الجديدة «بتستقوي»، وتتمنى أن يحقق الكليب والأغنية النجاح الذي تتمناه.

سمية قالت إن الأغنية تناقش فكرة مهمة، حيث تتحدث عن العنف الذي تتعرض له المرأة على يد الرجل، ومن خلاله تحاول أن توجه رسالة للرجل والمرأة، كما أن الكليب يفجر موهبتها الغنائية والتمثيلية.

الفنانة المصرية شكرت المؤلف هشام صادق كاتب كلمات الأغنية لأنه في رأيها استطاع أن يختار كلمات معبرة جدا عن تلك القضية، لافتة إلى أنها تحكي له عن الموقف الذي تريد أن تغني عنه وهو يتولى كتابة الكلمات.

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سمية كشفت أنها قامت بتلحين أغنية «بتستقوي» بعد أن اكتشفت فيها موهبة التلحين، كما سبق ولحنت أغنية «قلبي يا ناس»، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس غريبا وخاصة أنها درست الموسيقى وتعرف المقامات الموسيقية جيدا.

الفنانة المصرية استبعدت فكرة طرح ألبوم غنائي، وذلك لأنه يأخذ وقت ومجهود طويل، وكشفت أنها تقوم بإنتاج أعمالها الغنائية حتى لا تتحكم بها جهة إنتاج.

سمية تحدثت أيضا عن زواجها من الفنان أحمد سعد، واعترفت في حوار مع «المصري اليوم»، أن الزواج عطلها فنيا، وخاصة أنها وضعت زوجها وبيتها في المقام الأول لمدة عامين وهذا ما يجب أن تفعله أي ست أصيلة.

يُذكر أن سمية تزوجت من الفنان أحمد سعد في أكتوبر عام 2017، وذلك بعد أن ترددت العديد من الأنباء عن علاقتهما بعد انفصال سعد عن الفنانة ريم البارودي.