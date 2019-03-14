براءة الفنانة السورية سارة نخلة من تهمة الاعتداء على حماتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح مُستأنف أكتوبر، بتأييد براءة الفنانة السورية سارة نخلة، من اتهامها بضرب والدة زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، المجني عليها حنان البمبي، يوم 17 أكتوبر العام الماضي، داخل شقة بمنطقة دريم بأكتوبر.

وضمت أوراق القضية التي حملت رقم 9634 لسنة 2018، جنح أول أكتوبر، أقوال المجني عليها حنان البمبي، والتي قالت إنها توجهت لمنزل نجلها بمنطقة دريم، لإحضار أوراق خاصة بها، وأنها تعرضت لاعتداء من المتهمة زوجة نجلها.

Advertisements

وفي أول تعليق لسارة نخلة قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «الحمد لله رب العالمين على البراءة من ظلم و افتراء و كيد الحموات، وعقبال الطلاق يا رب بعد عذاب ست شهور لسه مستنية حكم المحكمة.. بشكركم من جوا قلبي على كل دعوة وكل كلمة حلوة اتقالت وربنا يقدرني أبقى عند حسن ظنكم».

وكان أحمد عبدالله محمود، قد تزوج من سارة نخلة في شهر يناير عام 2015، ولم تثمر زيجتهما عن أي أطفال.

وكان قرار انفصالهما بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورهما خاصة أنه جاء بعد احتفال سارة بعيد ميلاد زوجها في أجواء رومانسية مميزة، بفترة بسيطة.