الفنان الشاب محمد علي يعلن انفصاله عن زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري محمد علي انفصاله عن زوجته، مؤكدا أن الأمر تم بشكل رسمي وبهدوء تام.

الفنان المصري أكد أن طلاقه لزوجته لم يمنع استمرار علاقة الصداقة بينهما وبين أسرتيهما، مشددا على حرصهما على الحافظ على مستقبل أولادهما.

علي كشف أن الانفصال حدث بسبب اختلافات في وجهات النظر، مشيراً إلى أنه ما زال يحمل لزوجته كل مشاعر الاحترام والتقدير ويعتبرها صديقته الغالية.

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الفنان المصري أضاف أن الانفصال تم بشكل سريّ وبعيدًا عن الأضواء احتراماً للعلاقة التي جمعتهما.

وكان آخر أعمال الفنان محمد علي المشاركة في بطولة مسلسل “طايع”، بطولة الفنان عمرو يوسف، والفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة صبا مبارك، والمسلسل تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة، وقد عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

كما يواصل محمد علي، وضع الرتوش النهائية على دوره في فيلم “الفرعون المصري”، وهو فيلم إنتاج مشترك “مصري إسباني”، وتدور أحداثه حول محاربة الاٍرهاب العصري، ودور الفراعنة الجدد في إبعاد الإرهاب عن مصر وعن منطقة حوض النيل.