أمل العوضي تظهر بلوك جديد.. وتشبه نفسها بهذه الفنانة .. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الكويتية أمل العوضي جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، ظهرت فيه من داخل صالون التجميل.

الفنانة الكويتية قامت بتغيير لون شعرها من اللون الأسود إلى الأصفر الذهبي، واستعرضت اللوك الجديد من خلال الفيديو.

أمل أكدت أنها بهذه الإطلالة صارت تشبه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حيث قالت: “حاسة نفسي صرت نوال الزغبي.. أول مرة أفتح شعري”، وطلبت رأي جمهورها.

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جمهور الفنانة الكويتية انقسموا حول إطلالتها، حيث عبر بعضهم عن إعجابهم باللوك الجديد، ومنهم من أكد أن اللون الأصفر لا يليق بها، فيما أكد بعض جمهورها أنها أصبح تشبه الفنانة يارا أكثر من الفنانة نوال الزغبي.

وكانت أمل العوضي قد قالت مؤخرا، خلال استضافتها في برنامج “حمد شو”، أنها لم تخضع سوى لعملية تجميل بأنفها، أما باقي العمليات كانت عبارة عن حقن بالبوتوكس والفيلر.

مقدم البرنامج حمد قلم أكد لأمل أن نسبة كبير من الفتيات توجهن لعيادات التجميل وطلبن من الطبيب تحويل وجوههن للفنانة أمل العوضي، وهو ما دفعها لتوجيه نصيحة للفتيات بالابتعاد عن هذه العمليات التجميلية، مؤكدة أن الجمال الطبيعي أفضل بكثير من هذه الأمور.