سوزان نجم الدين تكشف تفاصيل دورها في «ابن أصول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنانة السورية سوزان نجم الدين، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «ابن أصول»، مع الفنان حمادة هلال.

وكشفت سوزان نجم الدين، عن تفاصيل دورها في تصريحاتها لبرنامج The InsiderAr بالعربي، قائلة: «الدور سيكون مفاجأة للجمهور وفرصة مميزة لأقدم نفسي بشكل مختلف للجمهور المصري».

وأضافت: «أجسد في المسلسل دور والدة الفنان حمادة هلال، واسمي أصول، ودلعي صولا، وأنا أمه وشقيقته واخته وحبيبته وكل شيء بالنسبة له»، وأوضحت أنها لا تخشى من العمر فهي تقدم الدور الكبير والصغير حسب ما يعرض عليها..

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ووصفت الفنان حمادة هلال بالعسل والمتواضع والفاهم، وأنه بركة اللوكيشن.

ويشارك في بطولة مسلسل “ابن أصول”، حمادة هلال، أيتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل، ومحمد نجاتي، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإنتاج سينرجي تامر مرسي، ومن إخراج محمد بكير.

من ناحية أخرى حصدت الفنانة السورية جائزة أحسن ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته الـ 34، عن دورها في الفيلم السوري «روز»، مناصفة مع الممثلة المغربية سعيدة باعدي، عن دورها في الفيلمين المغربيين «ولولة الروح»، و«صمت الفراشات».