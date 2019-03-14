تامر حسني ولويس فونسي يغنيان في افتتاح أولمبياد 2019 بالإمارات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختارت الإدارة العالمية لأولمبياد 2019 المقامة بدولة الإمارات الفنان تامر حسني ليمثل مصر والنجم لويس فونسي ليغنى بالإسبانية بالإضافة إلى فنانين آخرين لتقديم أغنية الافتتاح بأكثر من لغة إنجليزية وإسبانية وعربية.

الأغنية التى سيشارك تامر حسني بأدائها بعنوان “suppos to be” وهي أغنية حماسية تحفيزية من الدرجة الأولى.

والتقى تامر حسني والنجم لويس فونسي بفندق قصر الإمارات بأبو ظبي وسط لفيف من المعجبين، وبعد انتهاء التصوير جلسا سوياً وتحدثا عن مشاريعهما المستقبلية.

ودعا لويس فونسي الفنان تامر حسني للغناء معه فى إحدى حفلاته القادمة بإسبانيا، وأشاد أيضا بصوت تامر فى الأغنية، التى كتب كلماتها الفنان تامر حسني.

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ويقام الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري.

وأعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد عن تحضير أوبريت غنائي سيقدم في حفل الافتتاح سيشارك فيه كل من حسين الجسمي وتامر حسني وأصالة نصري ومن بورتوريكو لويس فونزي، والمطربة الكندية أفريل لافين.

ونفذ الأوبريت الرسمي للبطولة كوينسي جونز، المنتج المنفذ الفخري، والحائز على 28 جائزة جرامي، والذي سبق وقدم أغنية “I know I can”، الأغنية الرسمية لبطولة للألعاب العالمية 2007 في “شانجهاي”.

كما شارك في تأليف الأوبريت راين تيدر، المغني الأول ضمن الفريق الغنائي الأمريكي الشهير “ون ريبابليك”، بالتعاون مع المؤلف الموسيقي الكندي جريج ويلز، والمؤلفة السويدية الأمريكية نينا وودفورد.