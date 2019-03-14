خاص – نيكولا مزهر يعيش قصة حب “غريبة” وبصراحة يكشف التفاصيل

هو ممثل شاب استطاع، رغم صغر سنّه، دخول عالم التمثيل من أبوابه الواسعة، منافسا كبار النجوم. موهبته المميزة وحنكته في انتقاء الأدوار ودراستها قبل تأديتها، جعلاه يغوص في أعماق الدور الذي يجسّده، مقدّما شخصية حقيقية، تجعل كل من يتابعها يقتنع بها، يصدّقها ويتفاعل معها.

إنه الممثل اللبناني نيكولا مزهر، الذي سيطل قريبا ضمن مسلسل لبناني – سوري مشترك، مؤلف من 45 حلقة، يطرح العديد من القصص والمشاكل الحياتية بشكل منطقي قريب الى الواقع.

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“آخر الليل” هو عنوان المسلسل الذي سيُعرض قريبا على قناة “الجديد”، حيث يشارك فيه نيكولا البطولة الى جانب عدد من نجوم الفن والتمثيل من لبنان وسوريا منهم: غبريال يمين، رندا كعدي، تينا يموت، وسام صليبا، جورج شلهوب، ريتا حرب، ختام اللحام، ليليان نمري وغيرهم. كتابة ديمتري ملكي، ومعالجة درامية لعبير صيّاح، ومن إخراج أسامة الحمد.

وفي حديث خاص لموقع “الخليج 365”، أشار نيكولا مزهر الى انه يجسّد في “آخر الليل” دور شاب يدعى “دوري”، ينتمي الى عائلة متواضعة تعاني من مشاكل مادية وحالة اقتصادية صعبة. يعيش “دوري” قصة حب “غريبة”، بحسب تعبيره، مع فتاة من مستواه الاجتماعي، الا أنها تفضّل أن تنتمي الى الطبقة الغنية، وتعيش حياة الترف والجاه، الأمر الذي يسبب لـ”دوري” العديد من المشاكل، تظهر في سياق الحلقات بإطار درامي تشويقي مميز.

الجدير بالذكر ان نيكولا مزهر يطل على جمهوره حاليا ضمن مسلسل “ثواني”، الى جانب الممثل عمار شلق، ريتا حايك، ستيفاني عطالله وغيرهم من النجوم. المسلسل كتابة كلوديا مرشيليان اخراج سمير حبشي، انتاج ايغل فيلمز,