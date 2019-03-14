دلع وشقاوة وحنية.. 5 صور جمعت بريانكا شوبرا ونيك جوناس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجواء رومانسية تجمع الزوجين النجمة العالمية بريانكا شوبرا ونيك جوناس، المتزوجان حديثا، واللذان تحول حفل زفافهما لحديث العالم أجمع. علاقة شوبرا ونيك علاقة مستقرة وسعيدة، وهو ما تؤكد عليه الصور التي تجمعهما، فهما يظهران دائما على طبيعتهما من خلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل ، حيث يظهران مدى حبهما لبعض ومدى قربهما وسعادتهما سويا. Advertisements

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