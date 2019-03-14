فن ومشاهير

هل تظهر ليدي غاغا بلعبة الخيال العلمي الجديدة "سايبر بانك 2077" ؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم عدم الإعلان رسمياً عن أي شيء، لكن بدأت تخرج شائعات تؤكد أن الخطوة المقبلة في مجال التمثيل للنجمة ليدي غاغا ستكون في لعبة الخيال العلمي الجديدة، سايبر بانك 2077، التي طال انتظارها من إنتاج وتنفيذ استوديو سي دي بروجيكت ريد.

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وشوهدت على ما يبدو ليدي غاغا وهي تقوم بزيارة لمقر استوديو "سي دي بروجيكت ريد" في بولندا، مع نشر موقع ActuGaming الفرنسي معلومات تقول إنها تواجدت هناك لتقوم بدور خاص بتقنية "التقاط الحركة" بالنسخة الجديدة من اللعبة.

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ويفترض أنها ستجسد الشخصية من الناحية الصوتية، رغم عدم وجود معلومات مؤكدة بهذا الخصوص، لكن محبي النجمة الشهيرة استطاعوا أن يكشفوا عن محادثة سابقة على تويتر بين ليدي غاغا والاستوديو، لم تكن واضحة المحتوى بين الطرفين، الذين بدا من الواضح ميلهما للتحدث بنبرة يسودها الغموض وكأنهما يحضران لشيء.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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