متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الحلقة الأولى من برنامج فوشيا شو، مع الإعلامية نادية الزعبي. برنامج أسبوعي جديد، يرصد لكم أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة والجمال والصحة بطريقة خفيفة ولطيفة. تشاهدون في هذه الحلقة عن المشاهير: دخول النجمة العالمية جنيفر لوبيز القفص الفضي، وسعر خاتم خطوبتها خيالي! إليسا تلغي متابعة نوال الزغبي على تويتر والجدل مستمر! فريال يوسف تعترف: لا مكان للرجل في حياتي! ميلانيا ترامب ضد الصدمات، بعد موقف زوجها اللامبالي! احتفال السعوديات بيوم المرأة العالمي، و"مزحة" من الفنانة هيونة Advertisements علاقة هيفاء وهبي بمحمد الوزيري باتت واضحة عن الموضة عرض أزياء شانيل الأول بغياب كارل لاغرفيلد إطلالات النجمات في أسبوع عن الصحة متى تساعد السكريات في إنقاص وزنك؟ عن العلاقات ماذا تفعلين بصور الشريك بعد الانفصال؟ وانتبهي! هذه العلامات تكشف نية الشريك بالانفصال عنك

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كانت هذه تفاصيل خبر فوشيا شو: إليسا تُلغي متابعة نوال.. وعلاقة هيفاء وهبي بمحمد الوزيري "وضحت"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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