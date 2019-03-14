سوزان نجم الدين والدة حمادة هلال في رمضان

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تواصل الفنانة سوزان نجم الدين تصوير مسلسلها الجديد "ابن أصول" استعدادًا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل. وهي تتعاون فيه للمرةِ الأولى مع الفنان حمادة هلال والمخرج محمد بكير. علماً أنها انتهت من تصوير الجزء الأكبر من مشاهدها في الموقع الرئيسي للعمل.
وشرحت دورها في العمل بتصريحاتٍ صحفية: "تجمعني قصة حب خاصة بحمادة هلال أشبه بعلاقة القط والفار، الا ان تلك العلاقة موجودة في كل بيت وأسرة عربية، لكنها تُعالج في الدراما العربية للمرةِ الأولى. حيث سيناقش العمل العلاقات الأسرية الحساسة ليُلقي الضوء على مشكلة اجتماعية حقيقية، ويعالجها ضمن جوٍ مليء بالحب والرومانسية واالإثارة".
يشار إلى أن المسلسل يجمع في بطولته إلى "هلال ونجم الدين" أيتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل، محمد نجاتي وفراس سعيد. وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.
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