شيرين عبد الوهاب بعد مشاهدتها فيلم "كفر ناحوم": فخورة جداً بنادين لبكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الفنانة شيرين عبد الوهاب إعجابها الشديد بفيلم كفر ناحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكى، وقالت شيرين: " اتفرجت على فيلم كفرناحوم وعجبنى جداً وفخورة جداً بنادين لبكي ومبسوطة إنها صدقت فكرتها واشتغلت عليها ومولتها لحد ما خرجت بتجربة سينمائية مختلفة تليق فعلا بالترشيح للأوسكار". وقد طرحت الفنانة شيرين ألبوم "نساى" مؤخرا بموقع يوتيوب ويضم الألبوم 12 أغنية، وهى: "حبه جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى"، ويذكر أن الألبوم هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد زواجها من النجم حسام حبيب، واللذان اجتمعا من قبل فى كليب "كل ما أغنى".

شيرين عبد الوهاب

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