شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبدالباقي يعرض "مسرحية كلها غلط" بالمنيا بدءًا من 27 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أشرف عبدالباقي خلال الفترة المقبلة لاستكمال جولات المحافظات لفرقته الجديدة التي تقدم "مسرحية كلها غلط جريما في المعادي"، وذلك بعد نجاح كبير قدموه في الجولة السابقة في بداية الشهر الجاري بمحافظة بورسعيد.

حيث سيقدم عبدالباقي فرقته لأول مرة في جولة جديدة لأهل صعيد مصر، وذلك بداية من 27 وحتى 30 مارس الجاري، بمسرح نادي القوات المسلحة بمحافظة المنيا.



اشرف عبد الباقى

فيما زار عبدالباقي خلال الساعات الماضية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وذلك للحديث معه عن العرض المسرحي وفرقته الجديدة والاستعداد لتقديم العروض بالمحافظة، وقدم المحافظ كل سبل التعاون لعبدالباقي وفرقته خلال زيارتهم للمحافظة نهاية الشهر الجاري.

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مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.