مي عز الدين تستكمل تصوير مشاهدها في "البرنسيسة بيسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستكمل الفنانة مي عز الدين، تصوير مشاهدها الداخلية ضمن أحداث مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، بأحد الاستوديوهات بالجيزة.

ومن المقرر أن يستمر التصوير 10 أيام، ينتقل بعدها صناع المسلسل لتصوير المشاهد الخارجية، بعدما انتهوا من تصوير عدد من المشاهد داخل "مدرسة" بالقرية الذكية.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض في رمضان 2019، بطولة مي عز الدين، محمد أنور، سامي مغاوري، ومن إخراج أكرم فريد.