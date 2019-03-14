بشهادة الخبراء.. ميجان ماركل تتحول إلى أيقونة للموضة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبحت ميجان ماركل أيقونة من أيقونات عالم الموضة والأزياء، لجذبها الأنظار بفساتينها واكسسواراتها وحقائبها، التي تدفع مصممي الأزياء للارتفاع بمبيعاتهم.

وسائل إعلام عديدة ومواقع تواصل اجتماعي اهتمت بطريقة الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، في اختيارها لأزيائها، مثلما حدث مع كيت زوجة الأمير ويليام.

ووفقا لـ”رويترز” فقد أتاحت عدة مدونات لمتابعيها فرصة التعليق على أحدث إطلالات ميجان ماركل الناعمة والتي يغلب عليه عادة لون واحد.

كريستين روس مديرة التحرير المشاركة في مدونة “ميجانز ميرور” للموضة قالت: تأثير ميجان هو ظاهرة اقتصادية مماثلة لتأثير كيت ميدلتون.. ما ترتديه يتحول إلى ذهب.. أسلوب على الموضة وعصري.

وأضافت إن كل ما ترتديه تقريبا يصل سعره إلى 350 دولارا أو 300 جنيه إسترليني، وهو سعر مرتفع بالفعل، ويلقي إقبالا كبيرا.

وبرغم أن الأثواب التي تحمل توقيع بيوت الأزياء العالمية وحقائب اليد الفاخرة والأحذية الأنيقة ذات الكعب هي حلم الموضة بالنسبة لكثير من النساء؛ فإنها السمة الأساسية للأزياء اليومية للدوقة الشابة.

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دوقة “ساسكس” عادة ما ترتدي أزياء تحمل علامات تجارية باهظة الثمن مثل دار الأزياء الفرنسية “جيفنشي” التي صممت مديرتها الفنية كلير وايت كيلر ثوب زفاف ميجان.. وهناك أيضا ديور ورالف لورين وكارولينا هيريرا وأوسكار دي لارينتا ضمن العلامات التجارية التي تختار منها ميجان أزياءها الرسمية وأزياء السهرة.

كريستين روس أضافت، أزياء ميجان متميزة جدا لأن هناك العديد منها جرى تصميمها خصيصا لها، ولن ندري أبدا كم يبلغ سعرها.

ووفقا لتقديراتها تبلغ تكلفة أزياء ميجان سنويا نحو 500 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل (657750 دولارا).. ورغم أن ميجان أصبحت ممن يحددون اتجاهات الموضة حيث منحتها مجلة “بيبول” لقب المرأة الأكثر أناقة لعام 2018 فإنها لا تزال ترتدي علامات تجارية أصغر كانت تفضلها قبل أن تكتسب شهرتها العالمية.

ميجان صاحبة الـ 37 عاما، التي كانت تصور مشاهد مسلسل “سوتس” في تورنتو بكندا، ارتدت علامات تجارية كندية مثل “ماكدج” و”لاين ذا ليبل”.

وللمناسبات غير الرسمية ترتدي تصميمات “جيه. كرو” وعلامات تجارية مشهورة بالحفاظ على البيئة مثل ملابس “ريفورميشن” وأحذية رياضية من تصميم “فيجا” وسراويل جينز من “أوتلاند دنيم” وحُلي مصنوعة من معادن أعيد تدويرها.

هولي رينز، محررة النسخة الرقمية من مجلة ماري كلير قالت: ميجان حريصة على دعم العلامات التجارية التي تحافظ على البيئة.. الناس الآن ينظرون لها على أنها أيقونة للموضة

الطالبة سافانا إدواردز قالت: إن أسلوب ميجان الكلاسيكي له سطوته، أنا شخصيا لا أستطيع تحمل تكلفة أي شيء ترتديه لكن أسلوبها في الملبس يؤثر عليّ بالفعل ويدفعني لتجربة قطع جديدة.