إطلالة راندا البحيري تثير انتقادات جمهورها في أحدث ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حضرت الفنانة المصرية راندا البحيري حفل ختام «ملكة جمال المحجبات»، بإطلالة أثارت انتقادات جمهورها بشكل كبير.

الفنانة المصرية أطلت في الحفل بفستان فضي طويل منفوش من أسفل وله أكمام واسعة، أظهرها بزيادة وزن كبيرة، وتزينت بمكياج كثيف غير من ملامحها كثيرا، وتركت شعرها منسدلا.

جمهور راندا عبروا عن استيائهم من إطلالتها، وأكدوا أن الإطلالة كانت غير موفقة، كما طالبوها باعتماد ماكياج رقيق يبرز جمالها الطبيعي.

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وكانت راندا البحيري قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بشكل مختلف تماما عن المعتاد، وقد بدت بلوك مميز، حيث غير الماكياج من ملامحها تماما، وبدلها، كما استخدمت الفنانة العدسات اللاصقة التي أعطتها بريقا خاصا.

الفنانة الشابة أظهرت رشاقة جسدها من خلال فستان فضي يلتصق بها، بينما كومت شعرها لأعلى، وبدت في غاية الأناقة من خلال عدد من الإكسسوارات وتاج بسيط على رأسها.

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة المصرية راندا البحيري مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”،والذي حققت به نجاحًا كبيرًا.