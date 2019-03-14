هند صبري تقص شعرها وتظهر بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بلوك جديد.

هند ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بعد أن قصت شعرها وظهرت بتسريحة الشعر الكاريه، بلمسات مصفف الشعر مصطفى لطفي.

جمهور الفنانة التونسية انقسموا حول إطلالتها، فمنهم من أبدى إعجابه باللوك الجديد، ومنهم من أكد أنها كانت أجمل بالشعر الطويل.

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وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد نشرت صورة مؤخرا ظهرت فيها بإطلالة أثارت الانتقادات، حيث ظهرت مرتدية روب الاستحمام، وتضع المنشفة على رأسها، وعلى الرغم من ذلك ظهرت وهي تضع ماكياج كامل بلمسات الماكيير شريف تانيوس، وتزينت بالكثير من المجوهرات.

جمهور الفنانة التونسية عبروا عن استيائهم من إطلالتها، مؤكدين أنها إطلالة غير لائقة، كما أبدى البعض تعجبه من ظهورها بمكياج كامل ومجوهرات بالرغم من ارتدائها روب الاستحمام.

يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري تشارك في فيلم “الفيل الأزرق2” والذي يلعب بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة نيللي كريم.

وتجسد هند صبري خلال الفيلم شخصية إنسانة مضطربة نفسيًا، وتطارد بطل العمل كريم عبد العزيز، طوال الأحداث، ومن المقرر عرض الفيلم في صيف 2019.