المنتج وليد منصور يتعرض لإصابة شديدة وينقل للمستشفى

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض المنتج المصري ومنظم الحفلات وليد منصور لإصابة شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى السعودي الألماني للعلاج.
المنتج المصري أصيب بخلع في كتفه الأيمن، وهو متواجد حاليا في المستشفى للعلاج ورد الكتف، ونصحه الأطباء بالراحة لمدة أسبوع.
يذكر أن آخر أعمال وليد منصور الإنتاجية فيلم “كازبلانكا”، وهو من بطولة كل من الفنان أمير كرارة، والفنانة غادة عادل، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان إياد نصار، ومن تأليف “هشام هلال”،و إخراج “بيتر ميمي”، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
وكانت آخر الحفلات التي نظمها وليد منصور كان حفل الهضبة عمرو دياب، والذي أقيم مؤخرا في جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر، وشهد الحفل بحضور جماهيري كبير.
وكان قد قع خلاف حاد منذ فترة بين وليد منصور والفنان محمد رمضان، حيث فتح منصور النار على رمضان، بعد أن اتهمه الأخير بتغيير أرقام الإيرادات لصالح فيلمه “البدلة” على حساب فيلم “الديزل”، وقد وصلت الخلافات بينهما إلى ساحات المحاكم.
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