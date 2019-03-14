ياسمين عبد العزيز تدخل المقابر من أجل «الملكة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز تصوير مشاهد مسلسل «الملكة»، والمقرر خوضه في الماراثون الرمضاني القادم 2019، حيث ظهرت امع الفنان مراد مكرم، خلال تصوير أحد المشاهد بالمقابر.

وتُجسد شخصية مهندسة متزوجة من ضابط شرطة ولديها ولد وبنت، وتتعرض للكثير من المواقف من خلال الأحداث التي تأتي في إطار درامي اجتماعي.

ويشارك في بطولة مسلسل «الملكة» ياسمين عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، إيهاب فهمى، أحمد العوضي، مراد مكرم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، حازم إيهاب، والعمل من تأليف أمين جمال، طارق الكاشف، عبدالله حسن، ومن إخراج حسام علي.

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وكانت الفنانة المصرية قد استعادت سحرها بجلسة تصوير مميزة، بعد مناوشتها الأخيرة مع طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة وزوجته الفنانة ريهام حجاج.

الفنانة المصرية ظهرت في الجلسة بالأبيض والأسود، وقد أطلت بفستان طويل أبرز رشاقتها، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، واتخذت عدة أوضاع مميزة.

جمهور ياسمين عبروا عن إعجابهم الشديد بالجلسة، وأكدوا أنها أظهرتها أصغر من عمرها كثيرا، متسائلين إن كانت هذه الجلسة حديثة أم التقطتها في وقت سابق.