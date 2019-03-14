بالفيديو .. أغنية سيلينا جوميز تتخطى 6 مليون مشاهدة على يوتيوب عقب طرحها بساعات

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حققت أغنية "لا أستطيع الحصول على ما يكفي" للفنانة العالمية سيلينا جوميز أكثر من 6 مليون مشاهدة عقب طرحها على "يوتيوب" بساعات

ونشرت نجمة البوب ​​البالغة من العمر 26 عامًا مقطع الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة "أنا لا أستطيع الحصول على ما يكفي" ، وهو نشيد رقص يساعدها كلا من جي بالفين ،وبيني بلانكو ،وتيني .

وتظهر جوميز فى الفيديو وهى ترقص وتغنى على سرير أبيض كبير الحجم مع Balvin و Blanco و Tainy.

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وهذة الأغنية التى حققت نجاحات كبيرة، وكانت جوميز قد تعرضت لصدمة عصبية كبيرة عقب انفصالها من جاستن بيبرJustin Bieber خلال الفترة الماضية لكنها سرعان ما استطاعت ان تتغلب على تلك الأزمة.

وصرحت جوميز انها تكثف جهودها بقوة هذة الأيام حتى تستطيع ان تقدم البومها الجديد بالشكل الذى ترضاة والذى يعبر عن ماوصلت الية الان وعرفها الجمهور بة

يذكر ان سيلينا جوميز بعد طرحها لالبومها الجديد ، ستقوم بطرح فيلمها الجديد "The Voyage of Doctor Dolittle" والذى يشاركها فية البطولة مجموعة من الفنانين منهم: مايكل شين، وجون سينا، وأوكتافيا سبنسر، ورامى مالك ، وكارمين اجوجو، ومن اخراج ستيفن جاجان .