متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حققت أغنية "لا أستطيع الحصول على ما يكفي" للفنانة العالمية سيلينا جوميز أكثر من 6 مليون مشاهدة عقب طرحها على "يوتيوب" بساعات
ونشرت نجمة البوب البالغة من العمر 26 عامًا مقطع الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة "أنا لا أستطيع الحصول على ما يكفي" ، وهو نشيد رقص يساعدها كلا من جي بالفين ،وبيني بلانكو ،وتيني .
وتظهر جوميز فى الفيديو وهى ترقص وتغنى على سرير أبيض كبير الحجم مع Balvin و Blanco و Tainy.
وهذة الأغنية التى حققت نجاحات كبيرة، وكانت جوميز قد تعرضت لصدمة عصبية كبيرة عقب انفصالها من جاستن بيبرJustin Bieber خلال الفترة الماضية لكنها سرعان ما استطاعت ان تتغلب على تلك الأزمة.
وصرحت جوميز انها تكثف جهودها بقوة هذة الأيام حتى تستطيع ان تقدم البومها الجديد بالشكل الذى ترضاة والذى يعبر عن ماوصلت الية الان وعرفها الجمهور بة
يذكر ان سيلينا جوميز بعد طرحها لالبومها الجديد ، ستقوم بطرح فيلمها الجديد "The Voyage of Doctor Dolittle" والذى يشاركها فية البطولة مجموعة من الفنانين منهم: مايكل شين، وجون سينا، وأوكتافيا سبنسر، ورامى مالك ، وكارمين اجوجو، ومن اخراج ستيفن جاجان .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. أغنية سيلينا جوميز تتخطى 6 مليون مشاهدة على يوتيوب عقب طرحها بساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.