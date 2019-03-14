إلهام الفضالة نادمة بشدّة على الزواج المبكر.. وهذه أسبابها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أنها نادمة بشدة على زواجها المبكر، معتبرة أنه "غلطة".
وقالت الفضالة في بث مباشر عبر حسابها في إنستغرام إنها أنجبت طفلها الأول في عمر الـ 16 سنة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الزواج المبكر "حلو ومش حلو"، متطرقة إلى مسألة أن الأبناء يكونون مقاربين لها في العمر.
وأشارت كذلك إلى أن "هناك جهل في بداية الحياة الزوجية وعدم إلمام بأمور الحياة، والزواج في الكبر أفضل بحيث تكون فيه الزوجة ناضجة ومتقاربة الأفكار مع زوجها".
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