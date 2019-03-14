تامر مرسي ينشر صورة من كواليس "قمر هادي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شارك المنتج تامر مرسي، جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "قمر هادي"، الذي يقوم ببطولته هاني سلامة، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل.
ونشر "مرسي" الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق: "هاني سلامة من كواليس مسلسل قمر هادي رمضان2019".
مسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، ويشارك في بطولته داليا مصطفى، يسرا اللوزي، حمزة العيلى، هادي الجيار، محسن محيي الدين، آية سماحة، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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