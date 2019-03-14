عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفلت الفنانة عبير صبري بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، ووجهت رسالة لجمهورها.

وعلقت: "النهاردة عيد ميلادي، وإنتوا عارفين بنات برج الحوت مجلدات بقى في كل حاجة حلوة، بشكر ربنا على كل نعمة ادهالي وكل أمنية حلوة تحققت بفضله وكرمه".

وأضافت: "بتمني السنة دي ربنا يخلي كل اللي بحبهم ويحفظهم ليا، زوجي حبيبي وإخواتي وأهلي وأصحابي، ويخلي محبتكم الغالية ادعو لي دعوات حلوة".

وتشارك عبير صبري في بطولة مسلسل "هوجان" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، ويشاركها البطولة محمد عادل إمام، عمر مصطفى متولي.