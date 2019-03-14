بالصور.. تعرف على 8 رجال في حياة أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نجمة من العيار الثقيل، صاحبة صوت عذب مشرق، تستطيع بصوتها الوصول لقلوب معجبيها بجرعة عالية من الأحاسيس التي يحملها صوتها.

أنغام هي الفنانة التي لفتت الأنظار لها منذ طفولتها، بعدما قدمها والدها للجمهور، واستطاعت أن تحتل مكانة مميزة وسط نجوم الفن، وتعتبر من أهم نجمات الصف الأول في الغناء.

وفي حياة أنغام عدد من الرجال الذين أثروا فيها، وهم: