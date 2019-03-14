محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نجمة من العيار الثقيل، صاحبة صوت عذب مشرق، تستطيع بصوتها الوصول لقلوب معجبيها بجرعة عالية من الأحاسيس التي يحملها صوتها.
أنغام هي الفنانة التي لفتت الأنظار لها منذ طفولتها، بعدما قدمها والدها للجمهور، واستطاعت أن تحتل مكانة مميزة وسط نجوم الفن، وتعتبر من أهم نجمات الصف الأول في الغناء.
وفي حياة أنغام عدد من الرجال الذين أثروا فيها، وهم:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تعرف على 8 رجال في حياة أنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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