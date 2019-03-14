حقائب وأحذية وأثاث بلمسات "الفن الحركي".. آخر ابداعات شاليمار شربتلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في آخر مشاريعها الفنية، طرحت الفنانة التشكلية العالمية شاليمار شربتلي، هذا الأسبوع، مجموعة جديدة من أحدث إبداعاتها في مجال الفن الحركي (الموفينج آرت).

المجموعة الجديدة ضمت حقائب وأحذية وجاكيتات جلدية وقطع أثاث جلدية وأبواب مصممة حسب الطلب بجودة وحرفية عالية، والتي عرضت في أرقى المحلات التجارية بالرياض وجدة وباريس وروما.

ورسمت "شاليمار"، وهي رائدة فن الموفينج آرت، على العديد من القطع المختارة لبعض الماركات العالمية يدويا "هاند ميد"، لتنقل بذلك إبداعاتها الفنية.

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وقالت الفنانة شاليمار شربتلي: "سعيدة بالتوسع في نشر فن (الموفينج آرت) حول العالم خاصة في المملكة العربية السعودية وتحوله إلى محور اهتمام الجميع، ليصبح قيمة جمالية مضافة إلى روعة تلك المنتجات الفاخرة والنادرة التي تم اختيارها بعناية شديدة، انطلاقا من الحرص على التميز والتفرد، حيث يتم طرح قطعة واحدة فقط لا تتكرر من كل منتج، يرسم عليها يدويا بالفرشاة".

وأضافت: "ما يتم عرضه في جدة يختلف عن المعروض في الرياض، وما يعرض في باريس يختلف تماما عما يعرض في إيطاليا".

وأوضحت شاربتلي أنها بصدد الإعداد للعديد من المشاريع الفنية المختلفة في كثير من العواصم الأوروبية والعربية ستمثل مفاجأة كبيرة ونقلة نوعية في الفن الحركي.