كتب امير فتحي في الخميس 14 مارس 2019 04:27 مساءً -
كشفت الفاشينيستا ريم السويدي صحة ما تردد عن تخليها عن الحجاب، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج ” ع السيف ” الذي يعرض على قناة ” atv ” الكويتية.
وعن ذلك، قالت ” ريم ” أنها لم تكن محجبة من الأساس، وأنها ظهرت في أولى الصور التي قامت بنشرها على حساباتها بمواقع التواصل من دون الحجاب.
وصرحت ” السويدي ” أنها شعرت بالرهبة عندما ازداد عدد متابعيها، وقامت بحذف تلك الصور لتعاود الظهور مرتدية غطاء الرأس.
حيث أشارت إلى أنها أخذت ذلك القرار ” تحت الإجبار ” ولإرضاء ” شخص ما ” ، مبينة أنها تخلت عن الحجاب بعد غياب ذلك الشخص.
وذكرت ” السويدي ” بأن ذلك أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وجعلها تخسر أكثر من 5 آلاف منهم، قبل أن يرتفع العدد مجدداً ويصل حالياً إلى ما يزيد على 150 ألفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا الفاشينيستا ريم السويدي تكشف حقيقة تخليها عن الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.