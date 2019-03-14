شاهدوا انتقاد سارة الودعاني بسبب طريقتها الساخرة في المزاح مع خادمتها

تعرضت فنانة المكياج السعودية سارة الودعاني لانتقادات حاجة من جانب رواد السوشيال ميديا تزامناً مع انتشار مقطع الفيديو الذي بثته بنفسها مؤخراً من خلال حسابها على “سناب شات”، وظهرت فيه وهي تمازح خادمتها بطريقة اعتبرها البعض تحمل الكثير من السخرية.



فقد أطلت سارة الودعاني عبر “سناب شات” وركزت كاميرا هاتفها نحو خادمتها التي كانت بدورها تنظر في شاشة هاتفها منشغلة بتصفح شبكة الانترنت، حيث سألتها مديرة عملها عما تفعله بسخرية قائلة: “إنتي تحبين الانترنيييييت.. عشقها وغرامها هالواي فاي.. انتي شو تسوين.. وريني شنو هذا؟ وريني.. شكلك مشهورة انتي عالفيسبوك عندكو… انتي مشهورة؟”.

ثم أكملت خبيرة المكياج السعودية مزاحها بقولها: “الناس يقولون حذاءك حلو.. يلا إنتي فاشينيستا من وين اشتريتيه”، لترتبك العاملة وترفض الرد بسبب شعورها بالحرج.

واعتبر البعض أن تصرف سارة الودعاني كان يحمل الكثير من التعالي ولم يكن عفوياً أبداً، مؤكدين أنها وضعت عاملتها في موقف غير مريح وأجبرتها على الظهور أمام الكاميرا رغم أنها بدت تخجل من هذا الأمر.