شاهدوا مزحة ثقيلة لمذيع تلفزيوني بشأن الطائرة الإثيوبية تجبر القناة على الاعتذار

قام المذيع الكيني، دان موفانغي، بحركات غير لائقة على التلفزيون الكيني بموضوع يخص حادثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة والتي راح ضحيتها المئات.

نشرت قناة ” NTV” الكينية اعتذارا رسميا على موقعها الرسمي لجميع مشاهديها بعد قيام مقدمها دان موفانغي بحركات غير مناسبة ولا تليق بالحادثة المأسوية التي حصلت في إثيوبيا.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو بشأن تصرف المقدم التلفزيوني الذي كان يتحدث في تقريره عن حادثة الطائرة الإثيوبية وخلال عرضه للتقرير ظهرت على الشاشة الخلفية طائرة للشركة الإثيوبية وهي تحترق بالجو وتسقط فيما بعد وينبعث دخانا منها، فما كان من المقدم أن لوح بيده لإبعاد الدخان لانزعاجه.

واعتبر المشاهدون أن هذا السلوك غير أخلاقي وهو استهزائي بالمأساة التي حصلت، كما اتهم المشاهدون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقدم البرنامج بأنه يفتقر إلى التعاطف مع الناس خلال ظروفهم ومحنهم الصعبة.