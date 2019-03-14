هل تصدق أن هذا سليمان عيد؟.. صور نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري سليمان عيد جمهوره في صورة نادرة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

سليمان نشر صورة له من سن المراهقة، حيث كان كثيف الشعر، وعلق قائلا: «متغيرتش كتير»، وتلقى الفنان سيل من تعليقات الجمهور الذي مازحه بتعليقات طريفة بسبب التغير الكبير الذي حدث له.

جمهور سليمان عيد سأله عن سبب تعرضه للصلع، حتى أن ابنته سلمى سخرت منه في تعليق وكتبت: «هو من ايه دا يا بابا».

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سليمان عيد فنان مصري من مواليد عام 1968، أكمل هذا العام خمسين عاما، بدأ حياته الفنية في نهاية الثمانينات، كانت مشاركته في فيلم «الإرهاب والكباب» بداية حقيقية له.

اشترك سليمان في عدة أعمال سينمائية ومنها: «النوم في العسل، همام في أمستردام، عزبة آدم، حين ميسرة، الباشا تلميذ، ابقى قابلني، بخيت وعديلة، جاءنا البيان التالي، فول الصين العظيم، حمادة يلعب، بوحة».

كان له عدة مشاركات في رمضان 2018 ومنها مسلسل «رسايل»، مع الفنانة مي عز الدين وخالد سليم، كما شارك في مسلسل «ربع رومي»، مع مصطفى خاطر وبيومي فؤاد، ومسلسل «كلبش»، ومسلسل «سرايا حمدين»، مع سامح حسين.