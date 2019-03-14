ميشيل إوباما في إطلالة من تصميم إيلي صعب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ارتدت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تصميم أنيق وعصري من اللون الأزرق من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب.
ووفقا لهية الإذاعة البريطانية “BBC”، فقد اختارت ميشيل أوباما هذه الإطلالة خلال حضورها إلى YouTube Space في تكساس للحديث عن كتابها Becoming.. حيث تميز التصميم الذي اعتمدته بتداخل خطوط ملوّنة بالأسود، والأحمر والأصفر.
الحساب الرسمي للمصمم اللبناني إيلي صعب، نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة لميشيل أوباما، حيث تألقت ببدلة طغى عليها اللون الأزرق، إذ تميزت بخطوط ملونة كانت قد تعددت بين الأحمر والأصفر والأبيض، وبدورها، اعتمدت على مكياج خفيف وتسريحة شعر بسيطة متموجة.
بدلة ميشيل لم تخل من بعض الانتقادات، ولكن هذا لا يعني أنها لم تنل إعجاب العديد من متابعي إيلي صعب، إذ كتب أحدهم: “هذه أول مرة أراها (ميشيل أوباما) تبدو جيدة، وذلك لأنها ترتدي تصميم إيلي صعب”.
يشار إلى أن تصميمات إيلي صعب جذبت انتباه العديد من المشاهير، منهم الممثلة الأمريكية هيلي ستاينفيلد، وميريل ستريب، والممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بالإضافة إلى عارضات الأزياء ويني هارلو وحليمة عدن.
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