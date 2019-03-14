كيت ميدلتون بحقيبة يد تركية من طراز قديم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شوهدت دوقة “كامبريدج” كيت ميدلتون، مؤخرا، بحقيبة يد من اللون الأخضر، خلال زيارتها لبلدة “بلاكبول” الإنجليزية، برفقة زوجها الأمير ويليام.

كيت ميدلتون دائما ما تخطف الأنظار إليها بأناقتها وجاذبيتها، واختيارها لماركات عالمية تتميز بالذوق الرفيع، مما جعلها مصدر إلهام لكثير من السيدات.

دوقة “كامبريج” شوهدت خلال الزيارة وهي تحمل حقيبة صغيرة أنيقة من تصميم العلامة التركية “Manu Atelier” ذات الطراز القديم، والتي تميزت ببساطتها، إضافة إلى قبضة يدها الصغيرة.

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زيارة كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام إلى بلدة “بلاكبول” جاءت بهدف زيارة مشاريع ابتكارية تركز على الاستثمار والتجديد، وفقاً لما ذكره قصر كينسينجتون في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

زوجة الأمير ويليام ظهرت خلال الزيارة، بإطلالة بسيطة وأنيقة، إذ كانت ترتدي معطفاً لونه أخضر داكن، مع حذاء أسود برقبة عالية، ووشاح، وقفازات سوداء اللون.

كيت ليست هذه المرة الأولى التي حملت فيها هذه الحقيبة، إذ أنها ظهرت بحقيبة من العلامة ذاتها في يناير الماضي خلال زيارتها لمتحف التصميم الأول في اسكتلندا، “V&A Dundee”، خلال افتتاحه الرسمي.