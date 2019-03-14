- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دعا الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني وأمير ويلز، عدد من النجوم لمأدبة عشاء في قصر باكنجهام للاحتفال بمؤسسة الأمير الخيرية “The Prince’s Trust”.
من بين الحضور كان النجم الأمريكي الشهير جورج كلوني، وزوجته أمل علم الدين، المحامية الحقوقية، ضمن ضيوف شرف مأدبة العشاء.. حيث استمتع الثنائي بليلة ملكية في ضيافة الأمير تشارلز.
كلوني نجم هوليود وزوجته ضيفا العشاء الملكي، ظهرا باناقة جذابة، حيث بدت أمل علم الدين غاية في الأناقة مرتدية ثوب أبيض جذاب بدون أكمام، وإلى جانبها كلوني ببذلة سوداء كلاسيكية ورابطة عنق.
مؤسسة The Prince’s Trust تعد إحدى المنظمات الملكية التي تدعم الشباب في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا واليونان والهند وباكستان وغيرها.
الحفل حضره أيضا العديد من نجوم هوليوود مثل لوك إيفانز وبينديكت كومبرباتش، وجوش هارتنت وشيواتال إيجيوفور وتامسين إيجرتون، وأيضا متبرعون وسفراء المنظمة الخيرية.
ولم يكن هذا أول حدث ملكي يحضره الثنائي كلوني وعلم الدين، بل حضرا من قبل زفاف الأمير هاري على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير تشارلز ينظم مأدبة عشاء ملكية بحضور نجوم هوليوود.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.