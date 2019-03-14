الأمير تشارلز ينظم مأدبة عشاء ملكية بحضور نجوم هوليوود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعا الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني وأمير ويلز، عدد من النجوم لمأدبة عشاء في قصر باكنجهام للاحتفال بمؤسسة الأمير الخيرية “The Prince’s Trust”.

من بين الحضور كان النجم الأمريكي الشهير جورج كلوني، وزوجته أمل علم الدين، المحامية الحقوقية، ضمن ضيوف شرف مأدبة العشاء.. حيث استمتع الثنائي بليلة ملكية في ضيافة الأمير تشارلز.

كلوني نجم هوليود وزوجته ضيفا العشاء الملكي، ظهرا باناقة جذابة، حيث بدت أمل علم الدين غاية في الأناقة مرتدية ثوب أبيض جذاب بدون أكمام، وإلى جانبها كلوني ببذلة سوداء كلاسيكية ورابطة عنق.

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مؤسسة The Prince’s Trust تعد إحدى المنظمات الملكية التي تدعم الشباب في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا واليونان والهند وباكستان وغيرها.

الحفل حضره أيضا العديد من نجوم هوليوود مثل لوك إيفانز وبينديكت كومبرباتش، وجوش هارتنت وشيواتال إيجيوفور وتامسين إيجرتون، وأيضا متبرعون وسفراء المنظمة الخيرية.

ولم يكن هذا أول حدث ملكي يحضره الثنائي كلوني وعلم الدين، بل حضرا من قبل زفاف الأمير هاري على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل.