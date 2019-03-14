بريانكا شوبرا تتلقى هدية ثمينة من زوجها

Mar 14, 2019 اهدى المغني نيك جوناس زوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا سيارة “مرسيدس مايباخ” بسبب تصدر اغنيته الجديدة Sucker قائمة المركز الاول. الاغنية اصدرها نيك جوناس مع شقيقيه بتاريخ 28 شباط الفائت وحققت اكثر من 68 مللايين مشاهدة خلال ايام قليلة. Advertisements وعبرت بريانكا (36 عاماً) عن سعادتها بالهدية الثمينة، خاصة ان السيارة يقدر سعرها بـ 200 الف دولار. ونشرت “شوبرا” صورة عاطفية تجمعها مع “جوناس” (26 عاماً) على حسابها على انستغرام.







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