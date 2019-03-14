ريهام سعيد تكشف أسباب فشل زيجاتها.. وتشعل جدل متابعيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن قضاء ثلاثة أرباع عمرها داخل سيارة العمل، مؤكدة أنها تأكل وتشرب بداخلها.

وأشارت إلى أن ذلك تسبب في عدم جلوسها مع أولادها كثيرًا، وأنها لم تكوّن صداقات، حتى أن من صادقتهم اشتكوا منها كثيرًا بسبب عدم ردها على "هاتفها"، كونها مشغولة في العمل.

وشاركت ريهام سعيد، متابعي حسابها على إنستغرام مقطعي فيديو من إحدى حلقات برنامجها "صبايا"، الذي تقدمه عبر شاشة "النهار"، وسط انهيارها بالبكاء، مؤكدة أن السبب الحقيقي وراء ابتعادها عن أولادها وفشل زيجاتها هو "العمل".

وتابعت: "كنت أكرس أغلب وقتي لخدمة الناس، في إطار حرصي على استكمال رسالتي، واحترت بين العمل أو التوقف، ولكني كنت أقول إن الله اختارني دون الناس أن يوفقني لخدمتهم".

وانقسمت ردود أفعال المتابعين بين مؤيدين ومعارضين، لها، فقال أحد المتابعين: "معلش إحنا عارفين إنك بتتعبي وربنا مش هيسيبك"، وقال آخر: "الحمدلله دائمًا وأبدًا ما فيه حد بينجح من غير عقبات ومشاكل".

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وأعرب آخرون، عن غضبهم بسبب لحظات الضعف التي بدت على ريهام سعيد، فقال متابع: "ليه كده يا ريهام، إيه لحظة الضعف دي، إحنا عارفين إنك أقوى من كده"، وأضافت متابعة: "الشغل أهم من الزوج جاته القرف".

وأثار متابع لريهام، الجدل بين المتابعين، بتعليقه بالقول: "يعني هو انتي بتشتغلي ببلاش، ما انتي عاملاهم على قلبك"، وهو ما دعا بعض المتابعين للرد عليه؛ بعضهم بنقاشات إيجابية والبعض الآخر بنقاشات سلبية، حتى دخلت ريهام، وردت عليه وشتمته قائلًة: "أنت راجل مهزأ، وعلى فكرة اشتغلت بملاليم يا مريض يا سافل".

واحتدمت المناقشات بين المتابعين، فبعضهم اعتبر "شتيمة"، ريهام خطأ، والبعض اعتبرها ردًا متوازنًا على المتابع.