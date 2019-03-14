كيف يراضي جمال سنان زوجته ماغي بوغصن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما استطاع الثنائي؛ الممثلة ماغي بو غصن والمنتج جمال سنان خطف الأنظار على الساحة الفنية من خلال الحب الذي يجمع بينهما، إذ لم يتوان سنان لو لحظة بتقديم الدعم لموهبة زوجته الفنية، التي استطاعت أن تشكل نقطة مفصلية في الأعمال الدرامية والكوميدية العربية.

ومؤخرا نشرت الممثلة ماغي بو غصن لمتابعيها صورة تجمعها بزوجها المنتج جمال سنان الذي يظهر خلفها لتؤكد أنه سندها في الحياة وعلقت بالقول: ‏"وراء كل رجل عظيم امرأة، ووراء كل امرأة ناجحة.. رجل يثق بقدرتها".

"فوشيا" التقت الممثلة ماغي بو غصن وزوجها المنتج جمال سنان اللذين تحدثا بإسهاب عن الحب الذي يجمعهما.