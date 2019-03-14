"عاشق إليسا" يوجه لها رسالة من السماء.. شاهدي ماذا فعل؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع شاب لبناني، يُدعى شادي رستم، والمعروف بين فانز النجمة اللبنانية إليسا، بلقب "عاشق إليسا"، التعبير عن محبته لها بطريقة جريئة وفي خطوة استباقية منه دعمه خلالها الكثيرون.

خطوة عاشق إليسا، جاءت من خلال رحلة ترفيهية، حيث قام بالتحليق في السماء باستقلاله "باراشوت" بالعلم اللبناني، موثقًا هذا المشهد بمقطع فيديو مصور على أنغام أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، التي أطلقتها النجمة اللبنانية مؤخرًا.

ورفع شادي "بوستر" عليه صورة إليسا في السماء، ناشرًا المقطع عبر حسابه على تويتر، وعلقّ: "حققت حلمي اليوم!، لم تكفيني الأرض لأعبر عن محبتي لك فقررت رفع صورتك عالياً في سماء لبنان تحت ظل العلم اللبناني، لأقول لك على الأرض ديمًا عم عبرلك، صار لازم بالسما تعرفي قديش بحبك، كبر الأرض وبُعد السما، بحبك".

ولاقى هذا المقطع تفاعلًا كبيرًا بين فانز إليسا، وعبّر له الكثير من متابعيها، عن إعجابهم بما قام به وأنه رفع رأس "الفانز" عاليًا، واصفين إياه بـ"البطل"، فيما أكد آخرون أن إليسا، تستحق كل هذا الحب والدعم.

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الجميل أن مقطع الفيديو وصل للنجمة اللبنانية إليسا، والتي بدورها أعادت نشر المقطع عبر حسابها على تويتر، وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين، أيضًا.

يُذكر أن كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، أطلقته إليسا، لتعلن من خلاله عن تعافيها من مرض سرطان الثدي، كما أنها عادت مؤخرًا من بروكسل بعد إجرائها عملية جراحية لإزالة المياه التي تجمعت في يدها بسبب الفترة التي كانت تتعالج فيها من المرض.