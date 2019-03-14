الفنان أحمد سعد يحيي مجموعة من الحفلات في دبي

سافر الفنان أحمد سعد إلى دبى لإقامة مجموعة من الحفلات الغنائية هناك، حيث تستمر هذه الجولة لمدة أسبوع. وطرح سعد مؤخرًا كليب "تمر حنة" وحقق من خلاله ردود فعل إيجابية ونسبة مشاهدات جيدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر جليل البندارى، وألحان محمد الموجى، وتوزيع أمير سليمان، والكليب من إخراج أيدي.

وفي سياق آخر يعكف سعد حاليًا على التحضير لألبومه الجديد، ومن المقرر أن يطرحه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة مزيكا، إضافة إلى أنه يحضر لمجموعة من الأغاني المنفردة الخاصة بالمناسبات، ومن المنتظر طرحها قريبا على موقع الفيديوهات.

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