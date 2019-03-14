القاهرة_إسلام خيري طرح المطرب بلال محمد أغنية جديدة تحمل اسم "مستغرباني" علي إذاعة ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻑ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ. أﻏﻨﻴﻪ "مستغرباني" من ﻛﻠﻤﺎﺕ الشاعر الغنائي ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻥ ﺟﻮﻟﻴﻮ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺪﻱ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝﺷﺮﻛﺔ ﺍﻭﺩﻳﻮ ﺍﻳﺠﻴﺒﺖ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻭﻓﻴﻖ ﺳﻤﻌﺎﻥ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﻳﺠﻴﺘﺎﻝ شركة NRP ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺍﺷﻬر أﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻄﺮﺏ ﺑﻼﻝ ﺍﻏﻨﻴﻪ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻣﺶ ﻫﺘﻐﻴﺮﻩ. قد يهمك أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنان بلال محمد يطرح أغنية جديدة بعنوان "مستغرباني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.